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В бизнес-инкубаторе пройдет отчетная стратегическая сессия Регионального центра инжиниринга

Новости


3 октября 2019 года запланировано проведение отчетной стратегической сессии Регионального центра инжиниринга.

Цель – подведение итогов работы РЦИ за год существования, обсуждение перспектив развития РЦИ в Саратовской области и планов на 2020 год, обмен опытом развития производственных МСП с представителями РЦИ других регионов, формирование представления у МСП региона о возможных направлениях сотрудничества с РЦИ.

В рамках деловой программы сессии федеральным опытом развития производственных МСП через РЦИ поделятся исполнительный директор НП «Международный центр инжиниринга и инноваций Алексей Плотников и директор по развитию Татьяна Вьюгина, руководитель РЦИ Рязанской области Дмитрий Малинин. Опыт внедрения программы «выращивания» в Российской Федерации на примере других регионов будет презентован заместителем руководителя дирекции – начальником отдела производственно-инновационной инфраструктуры Алексеем Березным.

Будет презентован и опыт взаимодействия регионального РЦИ с предпринимателями Саратовской области. Им поделятся директор «АРМК «Софит» Инна Карпухина и директор ООО «Волжская пастила» Нина Морозова.