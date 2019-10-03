Презентация выставки «Волга-Янцзы» в Балашове состоялась в день 70-й годовщины образования Китая
1 октября в отделе Балашовского краеведческого музея – Доме купца Е.М. Дьякова - открылась выставка «Волга и Янцзы – великие реки дружбы».
Организатором передвижной выставки по муниципальным районам нашей области является Саратовская региональная общественная организация Китайский центр «Чжунго». С коллекцией данной выставки уже познакомились жители Аркадакского, Аткарского, Романовского и Турковского районов.
Презентовал выставку в Балашове Юрий Баринов - известный саратовский востоковед, коллекционер, преподаватель японского и китайского языков. На выставке представлены китайские зонтики, фонарики, статуэтки, вазы, памятные медали, чайная посуда и многочисленные деревянные шкатулки, инкрустированные фигурками и орнаментом из перламутра и слоновой кости и еще множество уникальных экспонатов.
По словам Юрия Баринова, неслучайно днем открытия выставки стала эта дата, 1 октября - День образования Китайской Народной Республики. В этом году отмечается юбилейная годовщина в жизни китайского государства – 70-летие образования КНР.