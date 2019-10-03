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Проект «Принеси пользу своему городу» реализует в Кемерово «Балтика»

Новости
Проект «Принеси пользу своему городу» реализует в Кемерово «Балтика»

В жилом комплексе «Цветной бульвар» города Кемерово установлены двадцать новых контейнеров для сбора ПЭТ-тары.

Собранные отходы далее направляются не на мусорный полигон, а на переработку. Работы проводятся в рамках проекта «Принеси пользу своему городу», который реализует пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, в сотрудничестве с партнером компании ООО «ВторЭкосервис» и при поддержке регионального оператора «Чистый Город Кемерово».

Прокомментировал событие менеджер по рециклингу в регионе Сибирь ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Павел Арбатский. По его словам, компания «Балтика» уже более пяти лет помогает создавать в Кемерово и других городах систему раздельного сбора отходов, считая создание условий для раздельного сбора и вторичной переработки отходов важным делом.

За все время действия проекта «Балтика» инвестировала в него около 50 млн рублей: в 50 городах РФ с помощью региональных операторов собираются алюминиевые банки, ПЭТ-упаковка, стекло, картон и другие отходы, прессуются и направляются на переработку.