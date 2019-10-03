Завершился капитальный ремонт двух железнодорожных переездов в Заводском районе
Первый обновленный переезд расположен на 3 км перегона Саратов-3 – Князевка (на пересечении с Пензенской улицей), а второй - на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (на пересечении с Ново-Астраханским шоссе).
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, ремонтные работы на двух объектах с интенсивным движением автотранспорта проводились в несколько этапов. Каждое временное закрытие переездов согласовывалось с администрацией Саратова, городским комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, а также с ГИБДД.
На обоих переездах установлены новые заградительные плиты с фундаментами, а также электроприводы, поднимающие крышки устройств заграждения переездов. На автомобильных подходах уложен асфальт, а на проезжей части переездов – резинокордовый настил модульного типа. Кроме того, были обновлены предупреждающие дорожные знаки.