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Завершился капитальный ремонт двух железнодорожных переездов в Заводском районе

Новости
Завершился капитальный ремонт двух железнодорожных переездов в Заводском районе


Первый обновленный переезд расположен на 3 км перегона Саратов-3 – Князевка (на пересечении с Пензенской улицей), а второй - на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (на пересечении с Ново-Астраханским шоссе).

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, ремонтные работы на двух объектах с интенсивным движением автотранспорта проводились в несколько этапов. Каждое временное закрытие переездов согласовывалось с администрацией Саратова, городским комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, а также с ГИБДД.

На обоих переездах установлены новые заградительные плиты с фундаментами, а также электроприводы, поднимающие крышки устройств заграждения переездов. На автомобильных подходах уложен асфальт, а на проезжей части переездов – резинокордовый настил модульного типа. Кроме того, были обновлены предупреждающие дорожные знаки.