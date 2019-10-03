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Двое полицейских подозреваются в гибели мужчины в Вольске

Новости / ЧП


Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 26 сентября в дневное время в поселке Пролетарский города Вольска в лесополосе неподалеку от городского кладбища на тропинке прохожие обнаружили мужчину, не подававшего признаков жизни. Об этом очевидцы сообщили в полицию. Вызванные на место медики констатировали его смерть. Согласно судебно-медицинскому исследованию гибель 41-летнего мужчины наступила в результате тупой травмы груди с переломами ребер слева, разрывом легкого, массивной кровопотери.

По подозрению с совершении данного преступления следователями СК задержаны двое сотрудников полиции. В настоящее время проводится следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

По данному факту руководством ГУ МВД России по Саратовской области назначено проведение служебной проверки. Руководством управления принято решение об увольнении данных сотрудников и их непосредственных руководителей из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а также о привлечении к строгой дисциплинарной ответственности вышестоящих руководителей.