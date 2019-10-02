В Саратове пройдут соревнования для собак
5 и 6 октября на стадионе «Спартак» пройдет чемпионат Саратовской области по спортивно-прикладному собаководству.
До соревнований допускаются спортсмены не моложе 18 лет с питомцами не младше 18 месяцев.
Собакам предстоит выступить в дисциплинах ОКД (общий курс дрессировки), ЗКС (защитно-караульная служба) и двоеборье.
Программа чемпионата:
5 октября
9.00 - парад участников
9.30 - соревнования в дисциплине ОКД
14.00 - соревнования в дисциплине ЗКС
18.00 - награждение спортсменов
6 октября
9.00 - парад участников
9.30 - соревнования в дисциплине двоеборье
18.00 - награждение спортсменов.
Вход свободный. Организаторы просят не приводить на соревнования своих четвероногих питомцев.