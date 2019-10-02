2 октября 2019 СРЕДА
Новости
13:51 | 02 октября
В Саратове пройдут соревнования для собак
13:00 | 02 октября
В 98% объектах соцсферы в Саратовской области дали тепло
12:09 | 02 октября
Саратовские хлеборобы намолотили более 100 тысяч тонн зерновых
11:15 | 02 октября
Акция «Вагон к здоровью» прошла в пригородном поезде и на станции Тарханы
10:33 | 02 октября
Организован телепоказ спектаклей-участников окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
10:05 | 02 октября
Продолжается противостояние России и западных стран в борьбе за асбест
10:03 | 02 октября
Стартовал прием заявок на конкурс молодежных проектов «Вера и дело»
09:45 | 02 октября
В Саратовской области проиндексированы детские пособия
09:00 | 02 октября
ТЮЗ Киселева сообщает о переносе творческого вечера Юлия Кима на 4 ноября
22:49 | 01 октября
Сделка с «Фэшн Консепт ГмбХ» – важная веха в карьере Джереми Микса
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратове пройдут соревнования для собак

Новости


5 и 6 октября на стадионе «Спартак» пройдет чемпионат Саратовской области по спортивно-прикладному собаководству.

До соревнований допускаются спортсмены не моложе 18 лет с питомцами не младше 18 месяцев.

Собакам предстоит выступить в дисциплинах ОКД (общий курс дрессировки), ЗКС (защитно-караульная служба) и двоеборье.

Программа чемпионата:

5 октября
9.00 - парад участников
9.30 - соревнования в дисциплине ОКД
14.00 - соревнования в дисциплине ЗКС
18.00 - награждение спортсменов

6 октября
9.00 - парад участников
9.30 - соревнования в дисциплине двоеборье
18.00 - награждение спортсменов.

Вход свободный. Организаторы просят не приводить на соревнования своих четвероногих питомцев.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код