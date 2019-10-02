Саратовские хлеборобы намолотили более 100 тысяч тонн зерновых
В хозяйствах Саратовской области зерновых и зернобобовых культур обмолочено 2 млн 47 тыс. га (94%), при средней урожайности 13,1 ц/га валовой сбор составил 2,6 млн тонн.
Наибольший валовой сбор зерна – в Балашовском 218,7 тыс. тонн, Калининском 152,7 тыс. тонн, Екатериновском 151,0 тыс. тонн, Пугачевском 148,2 тыс. тонн, Самойловском 132,9 тыс. тонн, Ртищевском 106,8 тыс. тонн, Аткарском 103,8 тыс. тонн, Аркадакском 100,5 тыс. тонн, Энгельсском 100,4 тыс. тонн районах.