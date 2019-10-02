Стартовал прием заявок на конкурс молодежных проектов «Вера и дело»
В рамках Фестиваля молодежных проектов «Вера и дело» проводится конкурс молодежных проектов. Прием заявок на участие в мероприятии открыт с 1 октября 2019 года. Цель события – создание условий для сотрудничества молодых людей с представителями общественных и религиозных организаций, укрепление в молодежной среде гражданской идентичности, формирование представлений о патриотических, семейных, духовно-нравственных представлений как необходимой составляющей развития современного гражданина.
Лучшие молодежные инициативы будут рассматриваться в пяти номинациях: урбанизация, просвещение, творчество, спорт и милосердие. Организаторами фестиваля учреждены награды и специальные призы. Конкурс (http://fest.veraidelo.org/) проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина, а также многочисленных религиозных и общественных объединений.