Сделка с «Фэшн Консепт ГмбХ» – важная веха в карьере Джереми Микса
Компания «Фэшн Консепт ГмбХ» подписала контракт с стоимостью 15 миллионов долларов с мировой звездой подиума Джереми Миксом.
Реализуя основную цель – создать новые концепции устойчивого развития, компания взялась за разработку личного бренда топ-модели.
«Фэшн Консепт ГмбХ» ведет международную торговлю текстильными изделиями, инвестирует в новые технологии, намереваясь в долгосрочной перспективе сделать эко-моду доступной. Соглашение с Джереми Миксом позволит компании стимулировать дальнейший прирост брендов модных и повседневных вещей и перемены в индустрии моды. «Фэшн Консепт ГмбХ» взаимодействует с огромным количеством дистрибьюторов, что дает возможность выбирать для своей продукции наиболее эффективный канал и добиваться максимальной выручки.
Для Джереми Микса контракт с крупной компанией становится новым этапом в карьере, выводит его на новый уровень и значительно расширяет аудиторию топ-модели, поскольку он становится создателем собственного бренда.
Реализуя основную цель – создать новые концепции устойчивого развития, компания взялась за разработку личного бренда топ-модели.
«Фэшн Консепт ГмбХ» ведет международную торговлю текстильными изделиями, инвестирует в новые технологии, намереваясь в долгосрочной перспективе сделать эко-моду доступной. Соглашение с Джереми Миксом позволит компании стимулировать дальнейший прирост брендов модных и повседневных вещей и перемены в индустрии моды. «Фэшн Консепт ГмбХ» взаимодействует с огромным количеством дистрибьюторов, что дает возможность выбирать для своей продукции наиболее эффективный канал и добиваться максимальной выручки.
Для Джереми Микса контракт с крупной компанией становится новым этапом в карьере, выводит его на новый уровень и значительно расширяет аудиторию топ-модели, поскольку он становится создателем собственного бренда.