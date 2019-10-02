На фестивале Silk Note в Ереване выступят мировые звезды
Фестиваль Silk Note впервые пройдет в Ереване. Ожидаемое гостями Армении и местными жителями событие состоится с 6 по 10 ноября.
Мировые звезды выступят хедлайнерами мероприятия: эксклюзивные концерты дадут в рамках музыкального проекта группы Jamiroquai, The Parov Stelar Band и Al Di Meola.
Благотворительный фонд «Мой шаг» и общественная организация «Международная ассоциация развития культурного туризма» стали инициаторами и организаторами Silk Note Festival (https://silknote.org/ru/). Партнером фестиваля выступает международный event-холдинг Berin Iglesias Art. Обязанности художественного руководителя фестиваля Silk Note взял на себя Жора Саргсян, президент «Международной ассоциации развития культурного туризма», призер различных наград и доктор искусствоведения.
Вырученные от концертов всемирно известных групп средства планируется организаторами фестиваля передать на восстановление учреждений культуры в регионах.