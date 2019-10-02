Организован телепоказ спектаклей-участников окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
Вчера во всех регионах ПФО, в том числе и в Саратовской области, стартовал телепоказ спектаклей школьников и студентов в рамках окружного фестиваля «Театральное Приволжье».
Все желающие увидят лучшие работы, одержавшие победу по итогам региональных этапов конкурса.
Вниманию зрителей будут представлены 28 спектаклей, которые будут транслироваться по 14 телеканалам Приволжья и на канале «Дом.ру». Кроме того, видеоверсии можно посмотреть на официальном сайте «Театральное Приволжье» http://театральноеприволжье.рф/ и загрузить с видеохостинга YouTube.
От Саратовской области будет представлено два спектакля: постановка студенческого театра «Штурм» Саратовского государственного социально–экономического института РЭУ имени Г.В.Плеханова «Старик и море» (https://youtu.be/CyolCot_UcQ), спектакль «Гадкий утенок» детской театральной студии «Театралика» (https://youtu.be/HH9oIXv6DW8).
Ежедневный показ спектаклей-победителей будет проходить с 1 по 28 октября на телеканале «Саратов24». Показ саратовских спектаклей запланирован на 13 и 27 октября.