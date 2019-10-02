В Саратовской области проиндексированы детские пособия

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Среди них – ежемесячное пособие на ребенка, выплачиваемое малоимущим семьям, ежегодные денежные выплаты многодетным семьям для посещения театров, на приобретение комплекта школьной и спортивной одежды и обуви, на посещение спортивных секций и др.Также с 1 октября проиндексирован размер средств регионального материнского (семейного) капитала, выплачиваемого при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка. Сегодня размер регматкапитала в области составляет 107848 рублей.Отметим, что получателям ежемесячного пособия на ребенка, состоявшим на учете в учреждениях социальной поддержки населения области на 1 октября 2019 года, пособие установлено в новом размере, подавать заявления о перерасчете размера пособия не следует. При обращении за назначением пособия после 30 сентября 2019 года, пособие за период до 1 октября устанавливается в прежнем размере, с 1 октября – в новом размере, с учетом индексации.Дополнительное единовременное пособие при рождении третьего и последующего ребенка в новом (с учетом индексации) размере будет выплачиваться на детей, рожденных 1 октября 2019 года и позднее.Ежегодные денежные выплаты многодетным семьям, а также региональный материнский (семейный) капитал в новом (с учетом индексации) размере смогут получить граждане, подавшие 1 октября 2019 года и позднее соответствующие заявления о назначении указанных выплат с приложением документов.