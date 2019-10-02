ТЮЗ Киселева сообщает о переносе творческого вечера Юлия Кима на 4 ноября
Творческий вечер Юлия Кима, который должен был состояться на Большой сцене Саратовского ТЮЗа Киселёва 3 октября в 19.00, переносится в связи с его болезнью на понедельник 4 ноября в 19.00.
Все купленные билеты будут действительны.
Тем, кто не сможет попасть на вечер 4 ноября, для возврата билетов необходимо обратиться с личным заявлением в кассу ТЮЗа до 11 октября. Скачать форму заявления можно на сайте театра в разделе «Касса».
Справки по телефонам 24-23-63, 69-54-34.
Администрация театра приносит зрителям извинения за доставленные неудобства!