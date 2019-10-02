Музей Константина Федина присоединился к федеральному проекту "Цифровая культура"
Государственный музей К.А. Федина вошел в число участников федерального проекта «Цифровая культура» в рамках национального проекта «Культура» в 2019 году.
В рамках реализации проекта будет разработан мультимедийный гид по экспозиции «Дом русской литературы ХХ века». В него войдут более 40 экспонатов из фондов музея, в том числе письма Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, рукопись Н.А. Некрасова, графические работы М.А. Волошина, К.С. Петрова-Водкина и другие раритеты.