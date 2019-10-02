Прививку от гриппа сделали около четырехсот тысяч жителей Саратовской области
В настоящее время около четырехсот тысяч жителей Саратовской области сделали прививку от гриппа (в том числе 95 038 детей и 304 456 взрослых), охват населения области вакцинацией против данного заболевания составил – 16,4%.
Планируемый охват населения против гриппа в текущем году – не менее 45%.
Всего в текущем году в рамках национального календаря профилактических прививок в регионе планируется привить против гриппа 1 млн. 79 тыс. человек, в том числе 255 тыс. детей и 824 тыс. взрослых (количество запланированного на вакцинацию контингента увеличено в сравнении с 2018 г. на 84 500 человек).