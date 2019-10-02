2 октября 2019 СРЕДА
Новости
22:49 | 01 октября
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19:13 | 01 октября
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17:20 | 01 октября
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16:43 | 01 октября
В Аткарске в огне погибли два маленьких ребенка
16:06 | 01 октября
Прививку от гриппа сделали около четырехсот тысяч жителей Саратовской области
15:21 | 01 октября
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14:48 | 01 октября
В центрах «Мои Документы» можно получить биометрический паспорт
14:00 | 01 октября
Сегодня в Саратове началась Универсиада вузов
13:09 | 01 октября
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12:18 | 01 октября
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В центрах «Мои Документы» можно получить биометрический паспорт

Новости
В центрах «Мои Документы» можно получить биометрический паспорт

Уже больше года прием документов на выдачу загранпаспорта нового поколения сроком действия 10 лет осуществляется в центре государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» Кировского района г. Саратова. Специализированное окно работает по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 12.00.

Теперь воспользоваться такой услугой можно и в центре «Мои Документы» города Энгельса. Прием документов осуществляется по вторникам и четвергам с 9.00 до 12.00.

В указанных центрах можно не только подать документы для оформления загранпаспорта нового образца, включая биометрические данные, но и впоследствии получить готовый загранпаспорт.