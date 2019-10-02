В центрах «Мои Документы» можно получить биометрический паспорт
Уже больше года прием документов на выдачу загранпаспорта нового поколения сроком действия 10 лет осуществляется в центре государственных и муниципальных услуг «Мои Документы» Кировского района г. Саратова. Специализированное окно работает по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 12.00.
Теперь воспользоваться такой услугой можно и в центре «Мои Документы» города Энгельса. Прием документов осуществляется по вторникам и четвергам с 9.00 до 12.00.
В указанных центрах можно не только подать документы для оформления загранпаспорта нового образца, включая биометрические данные, но и впоследствии получить готовый загранпаспорт.