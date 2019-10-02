На фестивале «Украинские барвы в национальной деревне» съели три тысячи вареников
В выходные в этнографическом комплексе «Национальная деревня народов Саратовской области» состоялся фестиваль «Украинские барвы в национальной деревне».
Праздник был приурочен к юбилею основания Саратовского землячества украинцев Поволжья и проходил шестой год подряд. Мероприятие было организовано при поддержке регионального министерства внутренней политики и общественных отношений в рамках региональной программы грантовой поддержки НКО.
По словам председателя организации «Саратовское землячество украинцев Поволжья» Аркадия Шелеста, фестиваль имеет цель сохранения культурного наследия украинского этноса и развития взаимоотношений между представителями разных национальностей и вероисповеданий. «Немаловажным остаётся укрепление традиционных семейных ценностей и популяризация среди молодого поколения истории культуры родного края и народов, проживающих в нём», – добавил Аркадий Шелест.
Изюминкой праздника стала дегустация вареников, которой предшествовал мастер-класс по приготовлению блюда от лучших поваров города. Для угощения было заготовлено 3 тысячи вареников.