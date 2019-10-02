Некоторым абонентам Саратова ограничена подача воды
Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 1 октября ориентировочно до 24.00 будут изменены параметры холодного водоснабжения следующим абонентам:
- в границах улиц Бардина – Топольчанская – Блинова – Уфимцева, ул. Романтиков, ул. Черниговская, 1 проезд Танкистов, ул. Танкистов, 99-213, в границах улиц Плодородная – Природная – Агрономическая – Зерновая; - проспект Кирова от ул. Горького до ул. Вольская (нечетная сторона); - Московское шоссе, ул. Елшанская, ул. Малая Елшанская, 2-10, ул. Клубная, ул. Камская, Газонная, пос. Нефтегорский, ул. Песчано-Уметская, частный сектор в границах улиц Буровая - Московское шоссе – Песчано-Уметская.