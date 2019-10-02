2 октября 2019 СРЕДА
Новости
22:49 | 01 октября
Сделка с «Фэшн Консепт ГмбХ» – важная веха в карьере Джереми Микса
19:13 | 01 октября
На фестивале Silk Note в Ереване выступят мировые звезды
17:20 | 01 октября
Музей Константина Федина присоединился к федеральному проекту "Цифровая культура"
16:43 | 01 октября
В Аткарске в огне погибли два маленьких ребенка
16:06 | 01 октября
Прививку от гриппа сделали около четырехсот тысяч жителей Саратовской области
15:21 | 01 октября
На "Волжской волне-2019" будет представлена выставка «Театральное отражение эпох: из истории саратовских театров»
14:48 | 01 октября
В центрах «Мои Документы» можно получить биометрический паспорт
14:00 | 01 октября
Сегодня в Саратове началась Универсиада вузов
13:09 | 01 октября
На фестивале «Украинские барвы в национальной деревне» съели три тысячи вареников
12:18 | 01 октября
Некоторым абонентам Саратова ограничена подача воды
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Некоторым абонентам Саратова ограничена подача воды

Новости


Для ликвидации повреждений на городском водопроводе сегодня, 1 октября ориентировочно до 24.00 будут изменены параметры холодного водоснабжения следующим абонентам:

- в границах улиц Бардина – Топольчанская – Блинова – Уфимцева, ул. Романтиков, ул. Черниговская, 1 проезд Танкистов, ул. Танкистов, 99-213, в границах улиц Плодородная – Природная – Агрономическая – Зерновая; - проспект Кирова от ул. Горького до ул. Вольская (нечетная сторона); - Московское шоссе, ул. Елшанская, ул. Малая Елшанская, 2-10, ул. Клубная, ул. Камская, Газонная, пос. Нефтегорский, ул. Песчано-Уметская, частный сектор в границах улиц Буровая - Московское шоссе – Песчано-Уметская.
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