1 октября 2019 ВТОРНИК
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Анастасия Гасанова стала чемпионкой России 2019
10:39 | 01 октября
Штабная тренировка по ГО началась в Саратовской обоасти
09:56 | 01 октября
Достижения женщин оценили в Москве в рамках премии Successful Ladies Awards
09:54 | 01 октября
Развитию Tkeycoin способствует выход на мировые площадки
09:18 | 01 октября
В «Ситилинке» на 315% увеличился спрос на товары категории «Умный дом»
19:51 | 30 сентября
Осеннюю подборку развлечений с детьми представил «Биглион»
19:43 | 30 сентября
Режиссёр Сюткин назвал самую красивую «Миссис Россия-Вселенная 2019»
17:00 | 30 сентября
Саратовские спортсмены показали лучшие результаты на международном турнире «Turkish Open Grand Prix» по каратэ
16:23 | 30 сентября
Команда из Саратова стала победителем всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
15:42 | 30 сентября
В регионе ликвидирован очаг заболевания домашней птицы болезнью Ньюкасла
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Достижения женщин оценили в Москве в рамках премии Successful Ladies Awards

Новости
Достижения женщин оценили в Москве в рамках премии Successful Ladies Awards

В столичном Golden Palace с размахом прошла церемония награждения Международной премии для успешных женщин Successful Ladies Awards. Продемонстрировавшие высокие достижения в творчестве, науке, спорте и бизнесе, женщины со всего мира получили высокие награды. Продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой выступила организатором мероприятия. Главная цель проекта, позволяющего девушкам не только громко заявить о себе, но и добиться еще более впечатляющих успехов, отметила Яна Кутуева, – популяризация малого и среднего бизнеса, самосовершенствование и профессиональное развитие в самых разных сферах.

Более 1000 заявок, поступивших на конкурс, были рассмотрены членами жюри, в состав которого были приглашены известные журналисты, ученые, бизнесмены, врачи, представители шоу-бизнеса. Во время мероприятия для гостей была подготовлена развлекательная программа: своими выступлениями присутствующих порадовали певцы из проекта «Голос» Buranov, Максим Лидов, Сергей Арутюнов, музыкальный коллектив Dream Voice, певец Слава Рокс, певицы Маргарита Позоян, Олеся Евстигнеева, Евгения Короткевич, Анастасия Неонова, Lilit.