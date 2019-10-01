Достижения женщин оценили в Москве в рамках премии Successful Ladies Awards
В столичном Golden Palace с размахом прошла церемония награждения Международной премии для успешных женщин Successful Ladies Awards. Продемонстрировавшие высокие достижения в творчестве, науке, спорте и бизнесе, женщины со всего мира получили высокие награды. Продюсерская компания «Атмосфера» в лице Яны Кутуевой выступила организатором мероприятия. Главная цель проекта, позволяющего девушкам не только громко заявить о себе, но и добиться еще более впечатляющих успехов, отметила Яна Кутуева, – популяризация малого и среднего бизнеса, самосовершенствование и профессиональное развитие в самых разных сферах.
Более 1000 заявок, поступивших на конкурс, были рассмотрены членами жюри, в состав которого были приглашены известные журналисты, ученые, бизнесмены, врачи, представители шоу-бизнеса. Во время мероприятия для гостей была подготовлена развлекательная программа: своими выступлениями присутствующих порадовали певцы из проекта «Голос» Buranov, Максим Лидов, Сергей Арутюнов, музыкальный коллектив Dream Voice, певец Слава Рокс, певицы Маргарита Позоян, Олеся Евстигнеева, Евгения Короткевич, Анастасия Неонова, Lilit.