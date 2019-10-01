Развитию Tkeycoin способствует выход на мировые площадки

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На днях компания TKEY обнародовала список потенциальных площадок для листинга. В него включены несколько крупных криптовалютных бирж, среди которых такие гиганты, как Poloniex, Kraken и Binance. Именно эти площадки реально работают, ежедневно осуществляя торги и имея по всему миру миллионы трейдеров. Об этом заявил гендиректор компании TKEY Максим Якимов. Он подчеркнул – выход Tkeycoin лишь на одну биржу из указанных в перечне будет означать для криптовалюты радужные перспективы.Чтобы иметь уверенность в будущем успехе, команда TKEY провела глубокое исследование деятельности криптовалютных бирж. Это дало возможность составить реальную картину мировой торговой активности. После тщательной проверки объемов, индикаторов торгов, активности площадок и интереса к ним комьюнити и профессиональных трейдеров выяснилось: фактический реальный объем торгов имеют лишь 10 бирж.