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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Развитию Tkeycoin способствует выход на мировые площадки

Новости
Развитию Tkeycoin способствует выход на мировые площадки


Грядущий выход Tkeycoin на мировые криптовалютные биржи будет способствовать развитию всего проекта и росту монеты. Инвесторы с нетерпением ждут этого события, обещающего им прибыль. Также сразу после начала торгов должен состояться релиз мобильных кошельков Tkeycoin для iOS и Android.

На днях компания TKEY обнародовала список потенциальных площадок для листинга. В него включены несколько крупных криптовалютных бирж, среди которых такие гиганты, как Poloniex, Kraken и Binance. Именно эти площадки реально работают, ежедневно осуществляя торги и имея по всему миру миллионы трейдеров. Об этом заявил гендиректор компании TKEY Максим Якимов. Он подчеркнул – выход Tkeycoin лишь на одну биржу из указанных в перечне будет означать для криптовалюты радужные перспективы.

Чтобы иметь уверенность в будущем успехе, команда TKEY провела глубокое исследование деятельности криптовалютных бирж. Это дало возможность составить реальную картину мировой торговой активности. После тщательной проверки объемов, индикаторов торгов, активности площадок и интереса к ним комьюнити и профессиональных трейдеров выяснилось: фактический реальный объем торгов имеют лишь 10 бирж.