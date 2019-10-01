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В «Ситилинке» на 315% увеличился спрос на товары категории «Умный дом»

Новости
В «Ситилинке» на 315% увеличился спрос на товары категории «Умный дом»


Среди клиентов электронного дискаунтера «Ситилинк» спрос на товары категории «Умный дом» вырос на 315%. Статистику за I полугодие этого и прошлого годов сравнили аналитики компании. 70% товаров покупали конечные потребители, а 30% для дальнейшей продажи приобретали торговые точки. Умные товары пользовались наибольшим спросом в Москве и Санкт-Петербурге, по росту продаж вышел в лидеры и Сибирский федеральный округ. Если говорить о самой востребованной технике, то это умные колонки («Яндекс.Станция») – доля их продаж составила 46% в общем обороте.

В исследуемый период розничные продажи увеличились на 309%. Появление в ассортименте дискаунтера умных колонок потребители оценили сразу, поэтому в рознице их продажи составили основную долю. Также повышенным спросом пользовались и видеокамеры. Что касается сегмента b2b, то там рост продаж зафиксирован в 4,3 раза за первое полугодие 2019 г. Корпоративные клиенты предпочитали приобретать видеокамеры для установки видеонаблюдения в магазинах и контроля в рабочих зонах, отмечен интерес к фурнитуре и датчикам температуры и влажности.

Руководитель по развитию направления «Умный дом» компании «Ситилинк» Наталья Ворзова рассказала: специалисты торговой интернет-площадки прогнозировали давно рост категории товаров «Умный дом» и их одинаковую востребованность в b2b- и b2c-сегментах. Рост объясняется несколькими причинами, среди которых расширение доступности электронных устройств для потребителей «интернета вещей», внедрение технологий «умного дома» на стадии планирования ремонта, строительства, повышение интереса к высокотехнологичным устройствам и системам автоматизации. Сейчас компания готовится к расширению ассортимента умных товаров.