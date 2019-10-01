Команда из Саратова стала победителем всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

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В мероприятии приняли участие свыше 3200 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 77 регионов России. Хакатон в Казани стал крупнейшим событием в мире в сфере IT и поставил рекорд Книги рекордов Гиннесса.Финалисты «Цифрового прорыва» работали на площадке в течение 48 часов в круглосуточном режиме в 20 тематических номинациях по темам: «Образование и наука», «Здравоохранение», «Государственное управление», «ЖКХ и городская среда», «Транспорт и логистика», а также в специальных номинациях от партнеров конкурса. Оценивали их работу более 120 членов жюри.От Саратовской области участие принимали 12 команд – более 80 человек, которые были отобраны после регионального этапа хакатона, состявшегося в июле в г. Саратове. Команда Digital Hope стала победителем в номинации от Росстата, разработав онлайн-модуль для активного участия граждан в переписи населения 2020 года.