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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Команда из Саратова стала победителем всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

Новости


29 сентября в Казани завершился финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» от проекта «Россия — страна возможностей».

В мероприятии приняли участие свыше 3200 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 77 регионов России. Хакатон в Казани стал крупнейшим событием в мире в сфере IT и поставил рекорд Книги рекордов Гиннесса.

Финалисты «Цифрового прорыва» работали на площадке в течение 48 часов в круглосуточном режиме в 20 тематических номинациях по темам: «Образование и наука», «Здравоохранение», «Государственное управление», «ЖКХ и городская среда», «Транспорт и логистика», а также в специальных номинациях от партнеров конкурса. Оценивали их работу более 120 членов жюри.

От Саратовской области участие принимали 12 команд – более 80 человек, которые были отобраны после регионального этапа хакатона, состявшегося в июле в г. Саратове. Команда Digital Hope стала победителем в номинации от Росстата, разработав онлайн-модуль для активного участия граждан в переписи населения 2020 года.