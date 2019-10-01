В регионе ликвидирован очаг заболевания домашней птицы болезнью Ньюкасла
В селе Преображенка Пугачевского района с 26 сентября отменены ограничения по заболеванию домашней птицы болезнью Ньюкасла.
С этой даты в населенном пункте отменен запрет на выпуск из помещений восприимчивой к болезни птицы; на торговлю, заготовку, ввоз в хозяйства и вывоз птицы и продуктов птицеводства, кормов, а также оборудования и инвентаря для ухода за птицепоголовьем.
В селе разрешено перемещение домашней птицы.
Следует отметить, что в настоящее время наша область благополучна по данному заболеванию.