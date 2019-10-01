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В регионе ликвидирован очаг заболевания домашней птицы болезнью Ньюкасла
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В регионе ликвидирован очаг заболевания домашней птицы болезнью Ньюкасла

Новости


В селе Преображенка Пугачевского района с 26 сентября отменены ограничения по заболеванию домашней птицы болезнью Ньюкасла.

С этой даты в населенном пункте отменен запрет на выпуск из помещений восприимчивой к болезни птицы; на торговлю, заготовку, ввоз в хозяйства и вывоз птицы и продуктов птицеводства, кормов, а также оборудования и инвентаря для ухода за птицепоголовьем.

В селе разрешено перемещение домашней птицы.

Следует отметить, что в настоящее время наша область благополучна по данному заболеванию.