Осеннюю подборку развлечений с детьми представил «Биглион»
Детям постоянно нужно двигаться и пробовать что-то новое, а маме с папой только и остается, что успевать придумывать необычные и познавательные увлечения для своего непоседы.
“В каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке, есть по двести грамм взрывчатки или даже полкило”, - эти слова из детской песенки в один момент становятся для каждого родителя очень понятными и жизненными.
Чтобы немного облегчить задачу, сервис “Биглион” сделал подборку самых интересных способов организовать выходной день своему ребенку. Благодаря скидкам родители смогут порадовать ребенка без ущерба семейному бюджету.
Погладить альпаку и покормить енота
Чтобы отвлечься от суеты, погладить овечку или альпаку, покормить енота и поглазеть на павлина, не обязательно ехать несколько часов за город. Для этого есть контактные зоопарки, где ребенок может поближе познакомиться с самыми разными зверьками. А для тех, кто никак не дождется письма из Хогвартса, есть антикафе “Совиный дом”, где можно пообщаться с пернатыми, провести время в их компании и даже поучаствовать в их кормлении.
Покататься на лошади
Конная прогулка - это не только общение с животным, которое даст вашему ребенку много новых чудесных эмоций, но и физически полезная тренировка. Кроме того, верховая езда обычно не надоедает, а иногда и становится постоянным хобби или любимым видом спорта для детей постарше.
Покататься на аттракционах
Когда ребенок капризничает и играет в “Нехочуху”, идеальный вариант - парк аттракционов. Колесо обозрения, игровые автоматы, башня свободного падения, карусель, автодром, батуты, веревочный городок, 5D кинотеатр и ресторан - в таком изобилии найдется занятие по вкусу для каждого. Главное, самому не впасть в детство и случайно не потратить на гонки всю сумму на карте.
Попробовать себя в профессии мечты
Кто из нас в детстве не мечтал стать космонавтом, летчиком, пожарным или археологом? У современных детей есть возможность попробовать свои мечты еще до того, как они повзрослеют. Для этого есть специальные парки профессий, такие как “Кидзания” или “Мастерславль”. Такие парки похожи на отдельные города, где дети могут попробовать более 100 увлекательных профессий: сами управлять самолетом, создавать телевизионные шоу, тушить пожары, проводить исследования в лаборатории, выполнять секретные миссии и выступать на сцене театра.
Прокатиться на водных горках
Аквапарк - место, где летом можно скрыться от жары, а зимой - поплавать, не улетая в теплые края. А для детей это всегда возможность весело провести время, катаясь на
водных горках. В развлекательных комплексах есть как лягушатник для самых маленьких, так и более глубокие бассейны для детей и взрослых. Также здесь можно расслабится в джакузи, полежать на волнах и побывать в сауне.