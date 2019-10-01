Режиссёр Сюткин назвал самую красивую «Миссис Россия-Вселенная 2019»

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В рамках финала компетентное жюри назвало трёх победительниц: Гран При «Миссис Россия-Вселенная 2019» - Келеп Елена, «Миссис Россия-Вселенная 2019» - Антропова Элина и «Мисс Россия-Вселенная 2019» - Михеева Алёна.Среди членов жюри оценивал красоту и талант участниц известный режиссёр Александр Сюткин, который поделился с корреспондентами глянцевого издания MUZHIT мнением о прошедшем конкурсе.«Конкурс удался, и атмосфера понравилась. Все участницы потрясающие, было сложно сделать выбор» - отметил режиссер.Он также добавил, что было немного грустно наблюдать как предыдущая обладательница заветной короны подруга режиссера Издатель сети журналов ShowMens и ShowWomens Юлия Школенко расставалась с короной.«Было грустненько видеть, как моя подруга Юлия Школенко передает корону, но такова судьба конкурса. В любом случае Юлия уже вписала свое место в мировой истории» - поделился впечатлениями с журналистами режиссер.К слову, победительнице достанется роль в новом полнометражном фильме режиссера «кулон», съемки которого стартуют в октябре. Победительница, которой досталась главная корона очень рада такой возможности поработать с известным режиссером.Напомним, режиссер Александр Сюткин занимался в Holliwood Cinema Academy (Голливудская киноакадемия), сотрудничал с каналами Discovery и Animal Planet. Он основатель кинематографической компании «A.S.Production». В Америке работал с Леди Гага, Рианной. Снимал клипы для российских звезд. Как оператор-постановщик, работал на фильме «По небу босиком». На его счету более 1500 проектов, в которых он был задействован более 11 тысяч часов с камерой. В октябре стартуют съёмки полнометражного фильма «Кулон».