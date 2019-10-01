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Анастасия Гасанова стала чемпионкой России 2019
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Штабная тренировка по ГО началась в Саратовской обоасти
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Достижения женщин оценили в Москве в рамках премии Successful Ladies Awards
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Развитию Tkeycoin способствует выход на мировые площадки
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В «Ситилинке» на 315% увеличился спрос на товары категории «Умный дом»
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Режиссёр Сюткин назвал самую красивую «Миссис Россия-Вселенная 2019»
17:00 | 30 сентября
Саратовские спортсмены показали лучшие результаты на международном турнире «Turkish Open Grand Prix» по каратэ
16:23 | 30 сентября
Команда из Саратова стала победителем всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
15:42 | 30 сентября
В регионе ликвидирован очаг заболевания домашней птицы болезнью Ньюкасла
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Саратовские спортсмены показали лучшие результаты на международном турнире «Turkish Open Grand Prix» по каратэ

Новости


С 27 по 29 сентября в Стамбуле проходил международный турнир «Turkish Open Grand Prix» по каратэ. В соревнованиях приняли участие 1500 спортсменов, белее чем из 40 стран мира. Призовой фонд турнира составил 50 000 евро.

Спортсмены ГБУ СО СШОРСЕ Ахмерова завоевали 3 золотых медали, не оставив ни одного шанса своим соперникам.

В возрастной группе 12-13 лет золото завоевали Ахмедов Рустам в весовой категории - 55 кг и Куликов Тимур в весовой категории 40 кг. В возрастной группе 14-15 лет вновь доказал свое превосходство Ахмедов Ахмед и завоевал золото в весовой категории до 52 кг.

Подготовили спортсменов тренеры ГБУСО СШОРСЕ С.Р. Ахмерова Ихтибар Ахмедов и Алексей Иванов.