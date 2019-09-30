30 сентября 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
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17:00 | 30 сентября
Саратовские спортсмены показали лучшие результаты на международном турнире «Turkish Open Grand Prix» по каратэ
16:00 | 30 сентября
Саратовские спортсмены показали лучшие результаты на международном турнире «Turkish Open Grand Prix» по каратэ
15:00 | 30 сентября
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Саратовские спортсмены показали лучшие результаты на международном турнире «Turkish Open Grand Prix» по каратэ

Новости


С 27 по 29 сентября в Стамбуле проходил международный турнир «Turkish Open Grand Prix» по каратэ. В соревнованиях приняли участие 1500 спортсменов, белее чем из 40 стран мира. Призовой фонд турнира составил 50 000 евро.

Спортсмены ГБУ СО СШОРСЕ Ахмерова завоевали 3 золотых медали, не оставив ни одного шанса своим соперникам.

В возрастной группе 12-13 лет золото завоевали Ахмедов Рустам в весовой категории - 55 кг и Куликов Тимур в весовой категории 40 кг. В возрастной группе 14-15 лет вновь доказал свое превосходство Ахмедов Ахмед и завоевал золото в весовой категории до 52 кг.

Подготовили спортсменов тренеры ГБУСО СШОРСЕ С.Р. Ахмерова Ихтибар Ахмедов и Алексей Иванов.