Саратовские спортсмены показали лучшие результаты на международном турнире «Turkish Open Grand Prix» по каратэ
С 27 по 29 сентября в Стамбуле проходил международный турнир «Turkish Open Grand Prix» по каратэ. В соревнованиях приняли участие 1500 спортсменов, белее чем из 40 стран мира. Призовой фонд турнира составил 50 000 евро.
Спортсмены ГБУ СО СШОРСЕ Ахмерова завоевали 3 золотых медали, не оставив ни одного шанса своим соперникам.
В возрастной группе 12-13 лет золото завоевали Ахмедов Рустам в весовой категории - 55 кг и Куликов Тимур в весовой категории 40 кг. В возрастной группе 14-15 лет вновь доказал свое превосходство Ахмедов Ахмед и завоевал золото в весовой категории до 52 кг.
Подготовили спортсменов тренеры ГБУСО СШОРСЕ С.Р. Ахмерова Ихтибар Ахмедов и Алексей Иванов.