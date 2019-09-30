В Саратове продолжается подключение подачи тепла в дома
В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха отопительный сезон в городе Саратове начался 25 сентября 2019 года (постановление администрации муниципального образования «Город Саратов» от 24.09.2019 № 1957).
На 12.00 30 сентября 2019 года к теплоснабжению подключено 362 объекта социальной сферы из 589, что составляет 61,5% в том числе:
- детские сады – 147 из 192 (76,6%);
- школы – 106 из 151 (70,2%);
- учреждения здравоохранения – 85 из 165 (51,5%), в том числе с круглосуточным пребыванием 26 из 33 (78,8%);
- учебные заведения (училища, вузы) – 24 из 81 (29,6%).
Отопление подается в 777 многоквартирных домов (18,3%).
Для оперативного решения вопросов включения отопления в администрациях районов города и комитете по ЖКХ организованы горячие линии по включению отопления.
С целью обеспечения постоянного управления вопросами жизнеобеспечения города, своевременного и оперативного решения вопросов по предупреждению, ликвидации аварийных ситуаций и чрезвычайных происшествий на территории муниципального образования «Город Саратов» организована работа диспетчерских служб и аварийных бригад.