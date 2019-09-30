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В Саратове пройдет юбилейная пятая международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна»

Новости
В Саратове пройдет юбилейная пятая международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна»

Торжественное открытие пятой международной книжной ярмарки-фестиваля «Волжская волна 2019» состоится 2 октября на Театральной площади Саратова.

В этом году предполагается участие 150 экспонентов из 30 субъектов Российской Федерации, в том числе из Крыма, Татарстана, Башкирии, Чеченской республики, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, а также из Казахстана, Белоруссии, Эстонии.

Правительство Москвы уже традиционно представит на «Волжской волне» экспозицию «Москва книжная». Ее презентация пройдет 2 октября. В этот же день откроется фотовыставка Виталия Кошкина «Моя Россия», презентация проекта «Литературная карта Саратова» и мастер-класс «Витражи для самых маленьких».

Одной из основных тем мероприятий ярмарки станет «Домашняя библиотека в 21 веке». Ей будет посвящен большой круглый стол и конференция, на которую приглашены руководители книжной отрасли, издатели, представители книготорговых сетей, писатели, журналисты.

Гостями «Волжской волны» в этом году станут Игорь Прокопенко, Андрей Геласимов, Платон Беседин, Юрий Кузнецов и другие известные российские авторы, художник Олег Путнин.

В рамках выставки состоится торжественное мероприятие, посвященное столетию Областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Пушкина «История длиною в век». В нем примут участие писатели-лауреаты премии им. С. Михалкова Александр Труханов (Москва), Нина Орлова-Манграф (Москва) и иллюстратор детских книг Ирина Маковеева.

В рамках программы «Трибуна библиофила» пройдут лекции «Книга древней Руси», «Театральная периодика Саратова», «Детская книга XIII века».

4 октября состоится награждение победителей ежегодного областного конкурса «Лучшие книги 2018 года», (г. Саратов).

Подведение итогов конкурса на лучшие издания 2019 в рамках «Волжской волны» (г. Саратов) и торжественное закрытие мероприятия пройдут 6 октября 2019 года.