В Саратове пройдет юбилейная пятая международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна»

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В этом году предполагается участие 150 экспонентов из 30 субъектов Российской Федерации, в том числе из Крыма, Татарстана, Башкирии, Чеченской республики, Дагестана, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, а также из Казахстана, Белоруссии, Эстонии.Правительство Москвы уже традиционно представит на «Волжской волне» экспозицию «Москва книжная». Ее презентация пройдет 2 октября. В этот же день откроется фотовыставка Виталия Кошкина «Моя Россия», презентация проекта «Литературная карта Саратова» и мастер-класс «Витражи для самых маленьких».Одной из основных тем мероприятий ярмарки станет «Домашняя библиотека в 21 веке». Ей будет посвящен большой круглый стол и конференция, на которую приглашены руководители книжной отрасли, издатели, представители книготорговых сетей, писатели, журналисты.Гостями «Волжской волны» в этом году станут Игорь Прокопенко, Андрей Геласимов, Платон Беседин, Юрий Кузнецов и другие известные российские авторы, художник Олег Путнин.В рамках выставки состоится торжественное мероприятие, посвященное столетию Областной библиотеки для детей и юношества им. А. С. Пушкина «История длиною в век». В нем примут участие писатели-лауреаты премии им. С. Михалкова Александр Труханов (Москва), Нина Орлова-Манграф (Москва) и иллюстратор детских книг Ирина Маковеева.В рамках программы «Трибуна библиофила» пройдут лекции «Книга древней Руси», «Театральная периодика Саратова», «Детская книга XIII века».4 октября состоится награждение победителей ежегодного областного конкурса «Лучшие книги 2018 года», (г. Саратов).Подведение итогов конкурса на лучшие издания 2019 в рамках «Волжской волны» (г. Саратов) и торжественное закрытие мероприятия пройдут 6 октября 2019 года.