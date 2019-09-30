Компании Саратовской области стали лауреатами премии «Экспортер года»

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В состав единой конкурсной комиссии, которая определила победителей и призеров премии, вошли представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Центров поддержки экспорта, общероссийских деловых общественных организаций и руководство Российского экспортного центра.Общее количество участников премии в этом году превысило 1200 компаний, из них около 300 – заявки из ПФО.В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» победила компания ООО «Волга Грейн», которая поставляет на зарубежный рынок зерновые культуры. Более 20% продукции компания экспортирует в Сингапур, Иран, Индию, Пакистан, Израиль и другие страны.Еще одна саратовская компания отмечена в номинации «Экспортер года в сфере услуг», второе место – у ООО «Научно-производственное предприятие «Газэнергохим». Компания предлагает на российском и зарубежном рынках ряд продуктов и услуг, востребованных в нефтегазовой, химической и дорожной отраслях экономики. Преимуществом компании является наличие собственного конструкторского бюро и строительно-монтажного управления, что и было отмечено в коммюнике конкурсной комиссии.