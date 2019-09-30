30 сентября 2019 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:00 | 30 сентября
Саратовские спортсмены показали лучшие результаты на международном турнире «Turkish Open Grand Prix» по каратэ
16:00 | 30 сентября
Саратовские спортсмены показали лучшие результаты на международном турнире «Turkish Open Grand Prix» по каратэ
15:00 | 30 сентября
В Саратове продолжается подключение подачи тепла в дома
14:09 | 30 сентября
В Саратове пройдет юбилейная пятая международная книжная ярмарка-фестиваль «Волжская волна»
13:15 | 30 сентября
Саратовские гребцы завоевали на международной регате три "бронзы"
12:21 | 30 сентября
Компании Саратовской области стали лауреатами премии «Экспортер года»
11:29 | 30 сентября
ДСХК "Крылья" отправляется на турнир ПФО по следж-хоккею
10:44 | 30 сентября
2 октября будет приостановлена подача холодной воды абонентам Октябрьского и Фрунзенского районов
09:55 | 30 сентября
ПФР: саратовцам выплачивают средства пенсионных накоплений
09:08 | 30 сентября
В Саратове прошли Дни башкирской культуры и просвещения
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Компании Саратовской области стали лауреатами премии «Экспортер года»

Новости


На площадке II Межрегионального экспортного форума состоялось награждение победителей окружного этапа Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в Приволжском федеральном округе.

В состав единой конкурсной комиссии, которая определила победителей и призеров премии, вошли представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, Центров поддержки экспорта, общероссийских деловых общественных организаций и руководство Российского экспортного центра.

Общее количество участников премии в этом году превысило 1200 компаний, из них около 300 – заявки из ПФО.

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» победила компания ООО «Волга Грейн», которая поставляет на зарубежный рынок зерновые культуры. Более 20% продукции компания экспортирует в Сингапур, Иран, Индию, Пакистан, Израиль и другие страны.

Еще одна саратовская компания отмечена в номинации «Экспортер года в сфере услуг», второе место – у ООО «Научно-производственное предприятие «Газэнергохим». Компания предлагает на российском и зарубежном рынках ряд продуктов и услуг, востребованных в нефтегазовой, химической и дорожной отраслях экономики. Преимуществом компании является наличие собственного конструкторского бюро и строительно-монтажного управления, что и было отмечено в коммюнике конкурсной комиссии.