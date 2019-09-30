ДСХК "Крылья" отправляется на турнир ПФО по следж-хоккею

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В соревнованиях примет участие Детский саратовский следж-хоккейный клуб «Крылья». Юные следжеры интенсивно тренируются в преддверии приволжских стартов. Лед два раза в неделю в ФОК «Заводской», «сухие» тренировки в зале на базе школы-интерната №4 города Саратова, далеко не весь перечень составляющих, окрыляющих наших игроков и мотивирующих их на победу.Большую роль в жизни команды играет поддержка их болельщиков. Первыми и главными болельщиками для хоккеистов являются, конечно же их семьи. Мамы, папы, братья и сестры отдают всех себя любимому спорту, растут вместе со своими родными следжерами, и есть что-то магнетическое в этой красивой игре, что позволяет людям открывать в себе новые таланты. Вот одна из красноречивых историй.От всей души и очень красочно посылает команде лучи добра и оптимизма семья Пауковых. Она подготовила для «Крыльев» несколько плакатов, которые ребята возьмут с собой на казанский турнир.– Одной из причин, почему следж хоккей очень заинтересовал нашу семью, является то, что в данном виде спорта могут проявить себя дети с ограниченными возможностями здоровья, такие же как мой сын Константин. Он занимается в группе новичков. Команда «Крылья» - первая в Саратове, поэтому болеем именно за них. Больше всего, конечно, запомнились победы ребят, их матчи своей зрелищностью никого не оставят равнодушными. От всего сердца желаю нашим следжикам успехов и в дальнейшем! - поделилась своими впечатлениями о паралимпийской версии хоккея мама Наталья Паукова.Помимо этого дочь Натальи - Кристина приняла участие в записи тематической рэп композиции, специально написанной к турниру ПФО по следж-хоккею. Песня будет представлена непосредственно в Казани, в дни соревнований.– Изначально проявить себя в качестве бэк вокалистки не планировала, - рассказывает девушка. – Но побывав на студии и увидев процесс работы над песней, заинтересовалась и увлеклась музыкальным творчеством.– Не перестаю восхищаться нашим видом спорта: следж-хоккей меняет жизнь не только следжеров и их родителей, но и всех людей заинтересовавшихся этим видом спорта и так или иначе вовлеченных в него. Крылья очень рады и говорят «спасибо» за поддержку всем нашим друзьям. Мы искренне будем надеяться, что количество наших болельшиков и людей, желающих помочь в развитии следж-хоккея в Саратовской области, будет только увеличиваться! Спасибо всем большое! - благодарит единомышленников главный тренер ДСХК «Крылья» Сергей Родионов.Победы, ребята!