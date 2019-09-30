2 октября будет приостановлена подача холодной воды абонентам Октябрьского и Фрунзенского районов

просмотров: 85

Абоненты в Октябрьском и Фрунзенском районах, которым прекращается подача воды для проведения плановых работ:Частные жилые дома в Смирновском ущелье, Октябрьском ущелье, пос. Октябрьский (Агафоновка), в районе СГТУ, 3-ей Клинической больницы, Областной клинической больницы, в том числе по улицам:1-я – 10- я Линии; 12 Линия; Арбатская; Арбатский проезд; Брестская; Верхний Светлый проезд; Гвоздильная; Гвоздильный проезд; 1-я Детская, 2-я Детская; 1-й, 2-й, 3-й Детские проезды; Дальняя; Донская от 4-го Комсомольского проезда до ул. Новоузенская; проезд Диева; Карла Маркса от ул. Клинической до ул. Клочкова; 1-й, 2-й проезды Клочкова; Клочкова; Котельная; Карьерная; 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Карьерные проезды; Капитальная; Клиническая; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Комсомольские проезды; Литейный проезд; Локомотивная; Лысогорская; Лопатина гора, Лысая гора, 1,2,3; Механический проезд; Миротворцева; Моховая; Невская; Невский проезд; Ново-Самарский проезд; Новоузенская; Прессовая; 1-й, 2-й Пироговские проезды; 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Поперечные; 2-й Поперечный проезд; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Парковые проезды; 3-й, 4-й, 5-й Рабочие проезды; Самарская; Саратовская; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Саратовские проезды; Серебряный ручей; Соловьиная; Стрелковая; Сызранская от 2-го Паркового (до окончания нумерации); 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Силикатные проезды; 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Силикатные улицы; 2-й, 3-й Свинцовые проезды; 2-й Свинцовый тупик; 1-й, 2-й Уральские проезды; Уральская; Шелковичная; 12-й Шелковичный проезд.Малоэтажные жилые дома по улицам: Клиническая, 93а, 95а; Клочкова, 20, 22, 24; Лысогорская, 85; 4-я Поперечная, 38А, 38Б; 2-я Силикатная, 75, 77, 77А, 79, 81; 3-я Силикатная, 74, 59, 61, 63; Сызранская, 64.Жилые дома и организации:1-й Автодорожный проезд, 5/8; Арбатская, 28;1-я Беговая, 8А; Белоглинская, 154/156, 158/164, 159, 161, 163/165; Большая Садовая, 113,137, 149А, 151, 151/7,151/8;Вяземская, 4, 29, 37А;1-я Детская, 36/40; 2-й Детский проезд, 2, 9/11, 13/17, 29/41, 43, 55/57, 59, 62/66, 62/68; 3-й Детский проезд, 1/9, 6/10, 10/12;Зеленая долина, 8;Каляевская, 20А; Карла Маркса, 3А,3Б, 4/12, 5,9, 9/19, 19, 19А, 32/40; Клиническая, 2/6, 3, 7, 7А, 8/18, 20/24; Клочкова,15, 15А, 16, 18, 18А, 18Д, 22, 52/64, 66, 68, 70,72, 74, 77,79,81,85, 102; 2-й Комсомольский проезд, 9; 3-й Комсомольский проезд, 25,28/36; 4-й Комсомольский проезд, 2/6;2-я Линия, 21; 4-я Линия, 20/35, 22/24; 8-я Линия, 54; Лопатина гора, 7; Лысая гора, 1,2,3;Миротворцева, 4/8,Новоузенская от Большой Садовой до Кумысной поляны,Ново-Самарский проезд, 14,Политехническая, 75/2, 77, 77 корп.7; 1-я Поперечная, 4/3, 35; 3-я Поперечная, 2; 4-я Поперечная, 4;Рабочая, 205, 239/1 (от ул. Свинцовая до 3-го Свинцового проезда); 4-й Рабочий проезд, 3;2-я Садовая, 96А, 98, 101, 103, 103/107, 103/107А, 106А, 106 Б (корп, 1,4,5,6,7,8), 110, 112, 112 А, 115/121, 118, 118 А, 120, 122, 129, 132, 138, 142, 144; 2-я Силикатная, 81; 2-й Силикатный проезд, 77; 4-я Силикатная, 18; Свинцовая, 4А, 5/15, 10А, 10Б, 19; Смирновское ущелье, 1, 1А, 1Б. Сызранская, 64, 93/95;Шелковичная, 116,118,120, 122/126, 128,130, 138/3, 141, 149, 151, 155/161, 164, 168, 176, 177, 178, 180, 182, 182А, 184А, 186, 200, 204, 210А, 212, 213, 214, 218, ЖК «Царицынский», 1,2,3,4; 13-й Шелковичный проезд, 1/11, 15/21, 16/18, 20.ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды и рекомендует в течение 48 часов после завершения работ использовать питьевую воду в кипяченом виде. Подвоз воды осуществляется по заявкам районных администраций.