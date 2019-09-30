ПФР: саратовцам выплачивают средства пенсионных накоплений

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Пенсионные накопления выплачиваются единовременно, если размер предполагаемой накопительной пенсии будет меньше 5% от суммы страховой и накопительной пенсии. Помимо единовременной выплаты законом предусмотрены еще два вида выплат пенсионных накоплений: срочная пенсионная выплата и накопительная пенсия. Накопительная пенсия выплачивается пожизненно, а продолжительность срочной пенсионной выплаты гражданин определяет самостоятельно, но на срок не менее 10 лет.Отметим, что начавшееся в 2019 году повышение пенсионного возраста не коснулось правил выплаты пенсионных накоплений. Как и прежде, получить их могут мужчины, достигшие возраста 60 лет и женщины, достигшие возраста 55 лет, имеющие минимальный стаж и количество пенсионных коэффициентов для назначения страховой пенсии по старости (в 2019 году – это 10 лет и 16,2 балла). Для граждан, претендующих на досрочную пенсию, должны быть соблюдены условия, необходимые для назначения досрочной страховой пенсии по старости.Обращаться за выплатой средств пенсионных накоплений следует в организацию, в которой они формируются — это может быть ПФР или негосударственный пенсионный фонд. Получить информацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений можно в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru. Также на официальном портале ПФР размещена подробная информация о порядке формирования и выплаты пенсионных накоплений.