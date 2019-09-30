В Саратове прошли Дни башкирской культуры и просвещения

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В Институте истории и международных отношений СГУ на заседании круглого стола представители саратовской и башкирской научной общественности вынесли на обсуждение доклады о роли башкир в истории России, о материальной культуре башкир, о результатах археологического изучения поселенческих комплексов башкир и другие. На слайдах саратовцам показали живописные места Башкортостана, где родился народный герой Салават Юлаев. Подводя итоги заседания, ученые наметили пути дальнейшего сотрудничества в изучении и развитии темы.Башкирскую делегацию приветствовала министр внутренней политики и общественных отношений Наталья Трошина. Министр поздравила представителей Башкортостана со 100-летием образования Республики и отметила, что программа Дней была насыщена образовательными, культурными, научными мероприятиями и оставит самые лучшие воспоминания у саратовцев.Заместитель министра образования Республики Башкортостан Альфия Галиева в своем выступлении отметила, что в Башкортостане намечен курс на взаимодействие с соседними субъектами, в которых компактно проживают башкиры. Так, в Уфе в ближайшее время педагоги из Саратовской области пройдут курсы переподготовки по башкирскому языку и литературе. Дети саратовских башкир смогут отдохнуть в каникулярный период на территории Республики. Заместитель министра анонсировала также онлайн-курсы башкирского языка "Послы родного языка", которые открываются в настоящее время для всех башкир, в том числе и проживающих в дальнем зарубежье.На территории университетского городка была развернута традиционная башкирская юрта. Посетителей знакомили с предметами быта кочевого народа, с изделиями мастеров народного творчества, учили стрельбе из лука, показывали улей с пасеки знаменитого башкирского меда. У юрты дал импровизированный концерт обладатель звания «Виртуоз кубызист мира» Миндигафур Зайнетдинов. По словам инструменталиста, он рад возможности подарить своё искусство саратовскому зрителю. Миндигафур в течение недели преподавал на мастер-классах по исполнительскому мастерству в Пугачевском и Перелюбском районах.В X корпусе СГУ состоялось торжественное мероприятие и концерт, приуроченные к 100-летию создания Республики Башкортостан.Гости из Башкортостана вручили на торжестве творческим коллективам нашего региона сертификат на 16 комплектов национальных костюмов. Башкирской общественности Саратовской области вручены сертификаты на национальную юрту, на инструменты курай и кубыз. В сёла Пугачевского и Перелюбского районов отправлены учебники по башкирскому языку для начального звена.Артисты Башкирской государственной филармонии дали концерт для саратовского зрителя. Жители Саратовской области тепло встречали вокалистов, танцоров, инструменталистов.