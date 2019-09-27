27 сентября 2019 ПЯТНИЦА
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Выходит новый юбилейный альбом Витаса – «Бит бомбит»! 

Новости
Выходит новый юбилейный альбом Витаса – «Бит бомбит»! 

Двадцатилетие своего творчества популярный певец Витас отмечает грандиозным мировым музыкальным событием – выпуском юбилейного альбома «Бит бомбит».

Презентация сборника состоится 8 ноября 2019 года. А 27 сентября стартует предзаказ альбома Витаса на iTunes. Также в этот день свет увидит видеоклип на песню «Подари мне любовь» из нового альбома «Бит бомбит». Посмотреть бомбическое видео почитатели Витаса смогут на всех видеохостингах мира.

Уникальный певец в юбилейный год подтверждает, что остается по-прежнему ярким, стильным и убедительным в своем творчестве, композиторских идеях и хитовых текстах. Песни нового сборника – это драйв, темп, мощная энергетика, красочные ритмы, свет, отличное настроение. Витас обещает удивить поклонников своего таланта интересными музыкальными решениями, неожиданными модными аранжировками и морем позитива. Певец приглашает всех окунуться в созданный им океан совершенства и любви – «Бит бомбит»!