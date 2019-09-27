У поселка Степное пройдет фестиваль этнокультуры "Большой Караман"

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Мероприятие, которое проходит уже третий раз, направлено на активное вовлечение населения в деятельность по сохранению и популяризации исторического и культурного наследия народов Саратовского Заволжья на основе сотрудничества разных поколений, и привлечению людей пожилого возраста и инвалидов в образовательную просветительскую работу по истории и этнографии.На фестивале гостям расскажут об истории и этнографии народов Заволжья. В ходе презентации посетителям продемонстрируют этнические костюмы народов, которые проживали на территории нашей области в разные периоды истории. Новинкой мероприятия станут исторические реконструкции.Помимо этого, все желающие смогут самостоятельно изготовить сувенирные карточки с изображением символики, характерной для народов, проживающих на территории региона. В гастрономическую карту фестиваля включены традиционные блюда русской, удмуртской, казахской и немецкой кухонь. А на протяжении всего мероприятия будет проходить музыкальная программа с участием 20 фольклорных коллективов.Праздник пройдёт 28 сентября и начнётся в 12 часов дня.