27 сентября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:15 | 27 сентября
Выходит новый юбилейный альбом Витаса – «Бит бомбит»! 
17:07 | 27 сентября
У поселка Степное пройдет фестиваль этнокультуры "Большой Караман"
16:18 | 27 сентября
Имущество на сумму 13 500 рублей арестовано у неплательщиков "ЭнергосбыТ Плюс" в Саратове
15:26 | 27 сентября
В администрации Саратова обсудили проведение земляных работ в центральной части города
14:38 | 27 сентября
В минувшие сутки в Саратовской области горели два частных дома и надворные постройки
13:45 | 27 сентября
«Театр новой музыки» открывает X концертный сезон
12:53 | 27 сентября
В этапе Кубка России "Кубок Сергея Карякина" принимают участие более ста шахматистов
12:00 | 27 сентября
В преддверии Международного дня пожилых людей 29 сентября Исторический парк «Россия — Моя история» проводит акцию для пенсионеров
11:08 | 27 сентября
Михаил Исаев поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником
10:15 | 27 сентября
Областной музей краеведения приглашает саратовцев на семейные выходные
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

У поселка Степное пройдет фестиваль этнокультуры "Большой Караман"

Новости


28 сентября на берегу реки Большой Караман близ посёлка Степное Советского района пройдёт Этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман».

Мероприятие, которое проходит уже третий раз, направлено на активное вовлечение населения в деятельность по сохранению и популяризации исторического и культурного наследия народов Саратовского Заволжья на основе сотрудничества разных поколений, и привлечению людей пожилого возраста и инвалидов в образовательную просветительскую работу по истории и этнографии.

На фестивале гостям расскажут об истории и этнографии народов Заволжья. В ходе презентации посетителям продемонстрируют этнические костюмы народов, которые проживали на территории нашей области в разные периоды истории. Новинкой мероприятия станут исторические реконструкции.

Помимо этого, все желающие смогут самостоятельно изготовить сувенирные карточки с изображением символики, характерной для народов, проживающих на территории региона. В гастрономическую карту фестиваля включены традиционные блюда русской, удмуртской, казахской и немецкой кухонь. А на протяжении всего мероприятия будет проходить музыкальная программа с участием 20 фольклорных коллективов.

Праздник пройдёт 28 сентября и начнётся в 12 часов дня.