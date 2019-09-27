У поселка Степное пройдет фестиваль этнокультуры "Большой Караман"
28 сентября на берегу реки Большой Караман близ посёлка Степное Советского района пройдёт Этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман».
Мероприятие, которое проходит уже третий раз, направлено на активное вовлечение населения в деятельность по сохранению и популяризации исторического и культурного наследия народов Саратовского Заволжья на основе сотрудничества разных поколений, и привлечению людей пожилого возраста и инвалидов в образовательную просветительскую работу по истории и этнографии.
На фестивале гостям расскажут об истории и этнографии народов Заволжья. В ходе презентации посетителям продемонстрируют этнические костюмы народов, которые проживали на территории нашей области в разные периоды истории. Новинкой мероприятия станут исторические реконструкции.
Помимо этого, все желающие смогут самостоятельно изготовить сувенирные карточки с изображением символики, характерной для народов, проживающих на территории региона. В гастрономическую карту фестиваля включены традиционные блюда русской, удмуртской, казахской и немецкой кухонь. А на протяжении всего мероприятия будет проходить музыкальная программа с участием 20 фольклорных коллективов.
Праздник пройдёт 28 сентября и начнётся в 12 часов дня.