Имущество на сумму 13 500 рублей арестовано у неплательщиков "ЭнергосбыТ Плюс" в Саратове

просмотров: 79

Всего энергетики и представители ведомства посетили 25 адресов недобросовестных клиентов. Инспекторы проверили имущественное положение должников, разъяснена необходимость своевременного и полного внесения оплаты по счетам.По адресам, где владельцев не оказалось дома, были оставлены повестки о явке к судебному приставу исполнителю.На сегодняшний день общий долг физических лиц за горячее водоснабжение и отопление по Саратову составляет 443,5 млн рублей, по Балакову – 291,8 млн рублей, по Энгельсу – 129,7 млн рублей. На 1 сентября в суды направлено 10 325 заявления на сумму 123,3 млн рублей. На исполнении приставов находится 7058 судебных приказов (на сумму 100,7 млн рублей).Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» всегда стараются пойти навстречу, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Тем, кто своевременно обратился в офис компании, помогают с реструктуризацией задолженности, а также оказывают необходимое содействие в решении проблемы. Обращение в судебную инстанцию является крайней и вынужденной мерой.