27 сентября 2019 ПЯТНИЦА
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В администрации Саратова обсудили проведение земляных работ в центральной части города

Новости


Вчера состоялось совещание при заместителе главы муниципального образования «Город Саратов» по городскому хозяйству Максиме Сиденко с представителями ПАО «Т Плюс» и руководителями подрядных организаций.

Оно прошло по поручению главы муниципального образования «Город Саратов» Михаила Исаева. Накануне он совершил инспекционный выезд по земляным работам в центре города и обратил особое внимание на необходимость соблюдения сроков.

Максим Сиденко заметил, что нужно усилить работу подрядных организаций. На участках центральной части города проведены выездные совещания.

На ул. Горького работы ведутся круглосуточно, демонтируются остатки канала. В Рабочем переулке, по сообщению подрядчика, бетонные работы завтра будут завершены.

На ул. Сакко и Ванцетти организованы круглосуточные работы 4 звеньев, основной их объем, по сообщению подрядчика, выполнен. Линейная часть будет завершена завтра. Помимо этого, ведутся подготовительные дорожные работы по благоустройству, - сообщает пресс-служба мэрии.