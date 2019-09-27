27 сентября 2019 ПЯТНИЦА
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«Театр новой музыки» открывает X концертный сезон

Новости
«Театр новой музыки» открывает X концертный сезон

«Театр новой музыки» открывает X концертный сезон.

В составе коллектива молодые музыканты, которым не безразлична судьба современной академической музыки. Они являются единственным коллективом в Саратове, исполняющим произведения композиторов XXI века.

Уже более девяти лет «Театр новой музыки» под руководством саратовского композитора Владимира Орлова выступает на различных концертных площадках Саратова и других городов с самыми яркими, интересными и необычными произведениями современных авторов. Концептуализм, новаторство идей и непредсказуемость музыкальной мысли давно стали отличительными чертами коллектива.

Сегодня, 27 сентября, в Театральном зале Саратовской консерватории «Театр новой музыки» откроет свой X концертный сезон. В программе инструментальные произведения «Врата Китая» Джона Адамса (США), «Три монолога» Брахи Бдиль (Израиль), «Этот единственный момент» Роберта Дэвидсона (Австралия), «Дом» Веры Костериной, «Соната» Вячеслава Ноздрачёва, «Чернолесье» Артёма Назарова, а также вокальные сочинения «Шесть детских песен» (на стихи Б. Заходера) Владимира Королевского, «Три музы – три слуги у красоты» (на стихи А. Пушкина) Юрия Массина, «Заглотила свой хвост» (на стихи Ю. Котенёвой) Владимира Орлова (Россия).

Исполнители: Василий Игонин и Татьяна Левашова (фортепиано), Анастасия Фадеева (флейта), Алексей Киселёв (скрипка), Дмитрий Толочков (контрабас), Эрика Саркисова (сопрано).

Начало в 18.30