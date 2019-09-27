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В этапе Кубка России "Кубок Сергея Карякина" принимают участие более ста шахматистов

Новости
В этапе Кубка России "Кубок Сергея Карякина" принимают участие более ста шахматистов

26 сентября в шахматном Дворце города Саратова открылись соревнования по шахматам этап Кубка России среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет и юношей и девушек до 15 лет.

На открытии присутствовали: первый заместитель министра спорта и молодежной политики Саратовской области Андрей Абрашин, заместитель председателя комитета по спорту областной Думы Юлия Литневская, член Общественной палаты Саратовской области, владелец шахматного Дворца Эдуард Арзуманян, президент Саратовской областной федерации шахмат Артур Муромцев, главный судья соревнований, судья Всероссийской категории, Заслуженный тренер России, Павел Лобач.

Почетные гости и организаторы выразили уверенность в том, что эти соревнования станут важным событием для юных участников в их шахматном совершенствовании. Более 110 юных дарований различных возрастов из 11 регионов России (Астраханская обл., Башкортостан, Белгород, Волгоград, Дагестан, Курган, Марий Эл, Пенза, Пермь, Саратов, Тюмень) вступили в борьбу за право выиграть почетный трофей - Кубок выдающегося гроссмейстера, вице-чемпиона мира по шахматам, чемпиона мира по блицу, чемпиона мира по быстрым шахматам, победителя многих соревнований мирового уровня, гроссмейстера Сергея Александровича Карякина. Тем более, что эти награды гроссмейстер будет вручать лично, на закрытии турнира 3 октября.

Победители и призеры получат зачетные кубковые очки, которые в случае успешной игры по сумме трех лучших этапов в конце года позволят восьми сильнейшим в каждом возрасти из более 5 000 участников попасть в финал ДКР. В финале Кубка России разыгрываются путевки на Первенство Европы и мира.