27 сентября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:15 | 27 сентября
Выходит новый юбилейный альбом Витаса – «Бит бомбит»! 
17:07 | 27 сентября
У поселка Степное пройдет фестиваль этнокультуры "Большой Караман"
16:18 | 27 сентября
Имущество на сумму 13 500 рублей арестовано у неплательщиков "ЭнергосбыТ Плюс" в Саратове
15:26 | 27 сентября
В администрации Саратова обсудили проведение земляных работ в центральной части города
14:38 | 27 сентября
В минувшие сутки в Саратовской области горели два частных дома и надворные постройки
13:45 | 27 сентября
«Театр новой музыки» открывает X концертный сезон
12:53 | 27 сентября
В этапе Кубка России "Кубок Сергея Карякина" принимают участие более ста шахматистов
12:00 | 27 сентября
В преддверии Международного дня пожилых людей 29 сентября Исторический парк «Россия — Моя история» проводит акцию для пенсионеров
11:08 | 27 сентября
Михаил Исаев поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником
10:15 | 27 сентября
Областной музей краеведения приглашает саратовцев на семейные выходные
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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В преддверии Международного дня пожилых людей 29 сентября Исторический парк «Россия — Моя история» проводит акцию для пенсионеров

Новости
В преддверии Международного дня пожилых людей 29 сентября Исторический парк «Россия — Моя история» проводит акцию для пенсионеров

В преддверии Международного дня пожилых людей 29 сентября Исторический парк «Россия — Моя история» проводит акцию для пенсионеров.

Только в этот день при предъявлении пенсионного удостоверения вы можете посетить любую мультимедийную выставку абсолютно бесплатно.

Приходите всей семьей! Акция — отличный повод приобщить бабушек и дедушек к современным технологиям, провести день вместе с близкими.

В воскресенье, 29 сентября, мультимедийный комплекс будет принимать посетителей с 11:00 до 20:00. Не забывайте, что запуск последних посетителей в экспозиции заканчивается за час до завершения работы парка.

Подробнее об акциях и предложениях исторического парка вы всегда можете узнать по телефону (8452) 69-50-34.