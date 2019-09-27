В преддверии Международного дня пожилых людей 29 сентября Исторический парк «Россия — Моя история» проводит акцию для пенсионеров
В преддверии Международного дня пожилых людей 29 сентября Исторический парк «Россия — Моя история» проводит акцию для пенсионеров.
Только в этот день при предъявлении пенсионного удостоверения вы можете посетить любую мультимедийную выставку абсолютно бесплатно.
Приходите всей семьей! Акция — отличный повод приобщить бабушек и дедушек к современным технологиям, провести день вместе с близкими.
В воскресенье, 29 сентября, мультимедийный комплекс будет принимать посетителей с 11:00 до 20:00. Не забывайте, что запуск последних посетителей в экспозиции заканчивается за час до завершения работы парка.
Подробнее об акциях и предложениях исторического парка вы всегда можете узнать по телефону (8452) 69-50-34.