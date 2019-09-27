27 сентября 2019 ПЯТНИЦА
Новости
17:15 | 27 сентября
Выходит новый юбилейный альбом Витаса – «Бит бомбит»! 
17:07 | 27 сентября
У поселка Степное пройдет фестиваль этнокультуры "Большой Караман"
16:18 | 27 сентября
Имущество на сумму 13 500 рублей арестовано у неплательщиков "ЭнергосбыТ Плюс" в Саратове
15:26 | 27 сентября
В администрации Саратова обсудили проведение земляных работ в центральной части города
14:38 | 27 сентября
В минувшие сутки в Саратовской области горели два частных дома и надворные постройки
13:45 | 27 сентября
«Театр новой музыки» открывает X концертный сезон
12:53 | 27 сентября
В этапе Кубка России "Кубок Сергея Карякина" принимают участие более ста шахматистов
12:00 | 27 сентября
В преддверии Международного дня пожилых людей 29 сентября Исторический парк «Россия — Моя история» проводит акцию для пенсионеров
11:08 | 27 сентября
Михаил Исаев поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником
10:15 | 27 сентября
Областной музей краеведения приглашает саратовцев на семейные выходные
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Михаил Исаев поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником

Новости
Михаил Исаев поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником

Сегодня, 27 сентября, глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram разместил поздравление с Днем воспитателя и работников дошкольных учреждений.

«Вы посвятили себя благородной профессии, представители которой заботятся о самом главном – о наших детях. Вы вкладываете всю душу в любимое дело и обладаете большим сердцем и огромным терпением.

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш труд ценит каждый родитель, каждый из нас с любовью вспоминает своих воспитателей, тех, кто помог сделать первые шаги жизни.

Желаю вам крепкого здоровья и жизненных сил, радости и благополучия! С праздником!» - написал Михаил Исаев.