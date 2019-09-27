Михаил Исаев поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником
Сегодня, 27 сентября, глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram разместил поздравление с Днем воспитателя и работников дошкольных учреждений.
«Вы посвятили себя благородной профессии, представители которой заботятся о самом главном – о наших детях. Вы вкладываете всю душу в любимое дело и обладаете большим сердцем и огромным терпением.
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш труд ценит каждый родитель, каждый из нас с любовью вспоминает своих воспитателей, тех, кто помог сделать первые шаги жизни.
Желаю вам крепкого здоровья и жизненных сил, радости и благополучия! С праздником!» - написал Михаил Исаев.