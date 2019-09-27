Областной музей краеведения приглашает саратовцев на семейные выходные

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В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» из Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации вы сможете принять участие в увлекательной игре-викторине и сделать памятное фото с репликами оружия разных лет. Вас ждет бесплатная экскурсия по выставке, на которой представлены уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия, полученные нашими выдающимися государственными и военными деятелями в разные периоды отечественной истории.Взяв входной билет на выставку, вы становитесь участниками субботней акции.Стоимость билетов на выставку: полный – 70 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 30 рублей.Мастер-класс по сборке-разборке исторического оружия28 сентября в 15.00 вам представится уникальная возможность самостоятельно разобрать и собрать револьвер Нагана, пистолет ТТ и пистолет-пулемет Шпагина. Этот увлекательный процесс позволит взрослым и юным посетителям выставки приобрести новые навыки или вспомнить прошлые умения.Стоимость участия в мастер-классе: входной билет на выставку + 50 рублей с человека.