27 сентября 2019 ПЯТНИЦА
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17:15 | 27 сентября
Выходит новый юбилейный альбом Витаса – «Бит бомбит»! 
17:07 | 27 сентября
У поселка Степное пройдет фестиваль этнокультуры "Большой Караман"
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В администрации Саратова обсудили проведение земляных работ в центральной части города
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11:08 | 27 сентября
Михаил Исаев поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником
10:15 | 27 сентября
Областной музей краеведения приглашает саратовцев на семейные выходные
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Областной музей краеведения приглашает саратовцев на семейные выходные

Новости


В субботу 28 сентября саратовцам предлагается провести семейные выходные в Саратовском музее краеведения.

В 15.00 на выставке «Наградное и подарочное оружие» из Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации вы сможете принять участие в увлекательной игре-викторине и сделать памятное фото с репликами оружия разных лет. Вас ждет бесплатная экскурсия по выставке, на которой представлены уникальные образцы холодного и огнестрельного оружия, полученные нашими выдающимися государственными и военными деятелями в разные периоды отечественной истории.

Взяв входной билет на выставку, вы становитесь участниками субботней акции.

Стоимость билетов на выставку: полный – 70 рублей, льготный (дети, студенты, пенсионеры) – 30 рублей.

Мастер-класс по сборке-разборке исторического оружия

28 сентября в 15.00 вам представится уникальная возможность самостоятельно разобрать и собрать револьвер Нагана, пистолет ТТ и пистолет-пулемет Шпагина. Этот увлекательный процесс позволит взрослым и юным посетителям выставки приобрести новые навыки или вспомнить прошлые умения.

Стоимость участия в мастер-классе: входной билет на выставку + 50 рублей с человека.