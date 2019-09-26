Саратовцы приняли участие в международном форуме пограничного сотрудничества «Дружба без границ: Молодежь. Диалог. Культура»
Мероприятия в его рамках проходили с 23 по 25 сентября на территории г. Уральск Республики Казахстан.
По информации министерства молодежной политики и спорта области, в форуме приняла участие делегация Саратовской области, в которую вошли члены молодежного правительства области, представители творческого молодежного сообщества, сотрудники центра «Молодежь плюс».
Для участников форума была организована работа тематических секций, дискуссионных панелей, спортивно-развлекательной и экскурсионной программ.
Также в рамках форума состоялось подписание Соглашения о взаимопонимании и сотрудничестве между Управлением по вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области и региональным центром комплексного социального обслуживания детей и молодежи «Молодежь плюс».