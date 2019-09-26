Лже-сотрудник банка лишил саратовчанку сбережений

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По информации пресс-службы ведомства, женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и сообщил, что с ее счета злоумышленники пытаются списать денежные средства. Чтобы предотвратить несанкционированное списание, нужно их снять и перевести на другой, безопасный, по уверениям звонившего, счет. Гражданка через банкомат сняла 36 600 рублей и перевела на счет, указанный незнакомцем. После того, как «сотрудник банка» прервал разговор, а номер телефона, с которого он звонил, оказался заблокированным, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.ГУ МВД России по Саратовской области напоминает: чтобы не попасться на уловки мошенников, необходимо соблюдать простые правила. "Получив звонок или сообщение о блокировке банковской карты, крупном выигрыше или получении компенсации, постарайтесь успокоиться и не принимать решение сразу. Лучше сказать, звонящему, что вам необходимо время, чтобы всё обдумать, - советуют в полиции. - Задавайте вопросы. Если звонящий представляется как сотрудник банка, доктор поликлиники, страховой агент, то первое, что нужно сделать, это попытаться узнать информацию о собеседнике. Простые вопросы, например, фамилия и должность звонящего, из какого банка или страхового агентства звонят, контактные данные руководителя организации и прочее настоящего сотрудника не смутят, а мошенников заставят занервничать. Нельзя передавать третьим лицам секретную информацию, размещенную на обратной стороне вашей банковской карты, а также коды, которые приходят вам на телефон в смс-сообщениях. Также не следует подходить к банкомату и вводить данные, которые вам передают незнакомцы. Поступая так, вы предоставляете злоумышленникам доступ к своим деньгам".Обо всех фактах мошенничества необходимо сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (по мобильному телефону – 102).