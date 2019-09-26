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На станции Карамыш организована выгрузка инертных грузов при помощи мобильного перегружателя

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На станции Карамыш организована выгрузка инертных грузов при помощи мобильного перегружателя

В частности, будет осуществляться выгрузка инертных грузов, металла и леса.

На станции Карамыш Саратовского региона ПривЖД организована выгрузка инертных грузов при помощи экскаватора-перегружателя Е230WHE на автомобильном ходу. По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, его набор подвесных захватов рассчитан на выгрузку из подвижного состава всех видов грузов, отправляемых в полувагонах.

– Мы получили возможность выгружать сыпучие грузы на любой малодеятельной станции без модернизации инфраструктуры со строительством или сборкой временного повышенного пути, – сообщил заместитель начальника Приволжской дирекции по управлению терминально-складским комплексом Никита Тюрин. – Груз не ссыпается на площадку, как это происходит при выгрузке на станциях с повышенным путём, а попадает из вагона сразу в кузов автомобиля.

Мобильный перегружатель поступил в Приволжскую дирекцию по управлению терминально-складским комплексом по инвестиционной программе ОАО «РЖД». В сентябре с его помощью на станции Карамыш панируется выгрузить 400 вагонов с инертными грузами.

На Приволжской железной дороге технологию выгрузки при помощи мобильного перегружателя применили впервые. В перспективе ее можно реализовать на других малодеятельных станциях, где нет повышенного пути. В частности, на станциях Салтыковка, Екатериновка, Лопуховка, Аткарск, Петровск, Бурасы, Привольская, Сухой Карабулак, Рукополь и Новоперелюбская.