К началу отопительного сезона готовы все социозащитные учреждения региона
Все 126 учреждений, подведомственных министерству социального развития, готовы к подаче теплоснабжения на 100%.
По состоянию на 26 сентября, все необходимые процедуры по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период успешно завершены.
Подготовка к отопсезону включает в себя проверку работы источников теплоснабжения, ремонт и утепление теплотрасс, подготовку зданий и сооружений к приему тепла.
В эксплуатации у подведомственных учреждений министерства находится 89 теплоисточников.
Во всех котельных и топочных завершены профилактические работы, обучены операторы котельных и ответственные за газовое хозяйство (всего 117 операторов).
Наружные сети отремонтированы, изолированы и соответствуют требованиям СНиП.