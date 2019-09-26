Коллектив Саратовского НПЗ пополняется выпускниками первого в городе «Роснефть-класса»

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Уникальный профильный класс открылся в Саратове шесть лет назад, на базе МОУ «СОШ № 6». Соответствующее решение было принято руководством компании «Роснефть» и Правительством Саратовской области. Класс появился в рамках Программы подготовки профессиональных кадров для нефтяной отрасли. Проект по довузовской подготовке учащихся является неотъемлемой частью реализуемой ПАО «НК «Роснефть» системы непрерывного образования «Школа-Вуз-Предприятие».Проект направлен на формирование внешнего кадрового резерва компании и наращивание кадрового потенциала регионов страны. Учащиеся в течение двух лет интенсивно учатся у школьных педагогов, преподавателей вузов, работают со службами предприятий компании "Роснефть". Специалисты помогают школьникам определиться с выбором будущей профессии. Ребята принимают участие в общезаводских мероприятиях, научно-технических конференциях молодых специалистов, брейн-рингах, корпоративном фестивале «Роснефть зажигает звезды», спортивных соревнованиях. По статистике более 60% выпускников «Роснефть-классов» выбирают профильный вуз с намерением работать в нефтяной отрасли.Об эффективности "довузовского" звена, каким является "Роснефть-класс", в цепи непрерывного профессионального образования красноречиво свидетельствует история Вадима Охрименко. После окончания «Роснефть-класса» он продолжил обучение в Институте химии СГУ, прошел практику на Саратовском НПЗ, что позволило ему лучше узнать коллектив предприятия и свою будущую профессию. Сейчас он работает на заводе оператором т/у установки каталитического риформирования бензина Л-35-11/300, сдал на допуск к самостоятельной работе, стал участником корпоративной программы по обучению и развитию молодых специалистов.- Когда я узнал, что в Саратове открывается «Роснефть-класс», то сразу решил поступать в него, потому что «Роснефть» - передовая компания, и она дает молодежи возможность не только получить хорошее образование, но и трудоустроиться по специальности на свои дочерние предприятия. Конечно, если ты поступил в профильный класс, это не значит, что все произойдет автоматически. Надо хорошо учиться, активно участвовать во всех мероприятиях и тренингах, проявлять лидерские качества, то есть самому стремиться, как можно более эффективно использовать возможности, которые тебе предоставляет корпоративная программа «Школа-Вуз-Предприятие». Тогда все получится, - поделился мнением Вадим Охрименко.