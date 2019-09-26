26 сентября 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:36 | 26 сентября
Саратовцы приняли участие в международном форуме пограничного сотрудничества «Дружба без границ: Молодежь. Диалог. Культура»
16:50 | 26 сентября
Лже-сотрудник банка лишил саратовчанку сбережений
16:01 | 26 сентября
На станции Карамыш организована выгрузка инертных грузов при помощи мобильного перегружателя
15:15 | 26 сентября
К началу отопительного сезона готовы все социозащитные учреждения региона
14:35 | 26 сентября
В Саратовской области проходят Дни башкирской культуры и просвещения
13:55 | 26 сентября
Коллектив Саратовского НПЗ пополняется выпускниками первого в городе «Роснефть-класса»
13:48 | 26 сентября
Госжилинспекция призывает граждан не тратить средства на составление заявлений у юристов
13:00 | 26 сентября
На XXVIII Международном органном фестивале выступят Колин Эндрюс и Михаил Журков
12:08 | 26 сентября
Более трех тысяч государственных услуг оказали ЗАГСы Саратовской области в 2019 году
10:33 | 26 сентября
Валентина Матвиенко высоко оценила потенциал Саратовской области
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В Саратовской области проходят Дни башкирской культуры и просвещения

Новости


В Саратовской области проходят Дни башкирской культуры и просвещения.

Мероприятия приурочены к 100-летию Республики Башкортостан и продлятся до 28 сентября.

24 сентября открыли работу несколько площадок мастер-классов в Перелюбском и Пугачевском районах области. Занятия по хореографии, вокалу, игре на курае, кубызе проходят в селах Кучумбетово, Калинин, Бобров Гай и Максютово. Известные работники культуры Республики Башкортостан дают бесплатные мастер-классы для взрослых и детей. В течение нескольких дней участники возьмут уроки мастерства у виртуозов-музыкантов, ведущих хореографов, певцов, по окончании которых состоится концерт с лучшими номерами.

На занятиях у солистки-вокалистки Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Сайды Ильясовой и Лилии Низаметдиновой участники знакомятся с башкирским традиционным пением. Педагоги делятся профессиональными секретами народного вокала.

Основам игры на национальных инструментах – курае и кубызе обучают старший преподаватель кафедры традиционного музыкального исполнительства УГАИ им.З.Исмагилова Винер Елкибаев, мультиинструменталист, солист Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, заслуженный работник культуры РБ, лауреат Государственной республиканской молодежной премии им. Шайхзады Бабича Миндигафур Зайнетдинов, который за непревзойденное мастерство владения инструментом награжден званием «Виртуоз-кубызист мира». Неповторимую красочность и своеобразие башкирского народного танца участники увидят на занятиях у Анвара Шафикова и заслуженного работника культуры РБ Раиса Низаметдинова.

28 сентября в Саратове в X корпусе СГУ состоятся выставка и концерт с участием мастеров искусств и культуры Республики Башкортостан.