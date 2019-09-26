В Саратовской области проходят Дни башкирской культуры и просвещения.

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Мероприятия приурочены к 100-летию Республики Башкортостан и продлятся до 28 сентября.24 сентября открыли работу несколько площадок мастер-классов в Перелюбском и Пугачевском районах области. Занятия по хореографии, вокалу, игре на курае, кубызе проходят в селах Кучумбетово, Калинин, Бобров Гай и Максютово. Известные работники культуры Республики Башкортостан дают бесплатные мастер-классы для взрослых и детей. В течение нескольких дней участники возьмут уроки мастерства у виртуозов-музыкантов, ведущих хореографов, певцов, по окончании которых состоится концерт с лучшими номерами.На занятиях у солистки-вокалистки Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова Сайды Ильясовой и Лилии Низаметдиновой участники знакомятся с башкирским традиционным пением. Педагоги делятся профессиональными секретами народного вокала.Основам игры на национальных инструментах – курае и кубызе обучают старший преподаватель кафедры традиционного музыкального исполнительства УГАИ им.З.Исмагилова Винер Елкибаев, мультиинструменталист, солист Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова, заслуженный работник культуры РБ, лауреат Государственной республиканской молодежной премии им. Шайхзады Бабича Миндигафур Зайнетдинов, который за непревзойденное мастерство владения инструментом награжден званием «Виртуоз-кубызист мира». Неповторимую красочность и своеобразие башкирского народного танца участники увидят на занятиях у Анвара Шафикова и заслуженного работника культуры РБ Раиса Низаметдинова.28 сентября в Саратове в X корпусе СГУ состоятся выставка и концерт с участием мастеров искусств и культуры Республики Башкортостан.