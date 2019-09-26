26 сентября 2019 ЧЕТВЕРГ
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17:36 | 26 сентября
Саратовцы приняли участие в международном форуме пограничного сотрудничества «Дружба без границ: Молодежь. Диалог. Культура»
16:50 | 26 сентября
Лже-сотрудник банка лишил саратовчанку сбережений
16:01 | 26 сентября
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15:15 | 26 сентября
К началу отопительного сезона готовы все социозащитные учреждения региона
14:35 | 26 сентября
В Саратовской области проходят Дни башкирской культуры и просвещения
13:55 | 26 сентября
Коллектив Саратовского НПЗ пополняется выпускниками первого в городе «Роснефть-класса»
13:48 | 26 сентября
Госжилинспекция призывает граждан не тратить средства на составление заявлений у юристов
13:00 | 26 сентября
На XXVIII Международном органном фестивале выступят Колин Эндрюс и Михаил Журков
12:08 | 26 сентября
Более трех тысяч государственных услуг оказали ЗАГСы Саратовской области в 2019 году
10:33 | 26 сентября
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Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
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Более трех тысяч государственных услуг оказали ЗАГСы Саратовской области в 2019 году

Новости


Наибольшей популярностью для подачи в электронном виде пользуется государственная услуга по регистрации брака.

В этом году возможностью подать заявление через Единый портал государственных услуг воспользовались более 1,5 тыс. человек, причем 93% из них воспользовались скидкой на оплату госпошлины в размере 30%.

По словам начальника управления по делам ЗАГС Юлии Пономаревой, для подачи заявления через портал присутствие в Саратовской области не обязательно. Кроме того, онлайн можно выбрать подходящие время и дату регистрации.
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