Более трех тысяч государственных услуг оказали ЗАГСы Саратовской области в 2019 году
Наибольшей популярностью для подачи в электронном виде пользуется государственная услуга по регистрации брака.
В этом году возможностью подать заявление через Единый портал государственных услуг воспользовались более 1,5 тыс. человек, причем 93% из них воспользовались скидкой на оплату госпошлины в размере 30%.
По словам начальника управления по делам ЗАГС Юлии Пономаревой, для подачи заявления через портал присутствие в Саратовской области не обязательно. Кроме того, онлайн можно выбрать подходящие время и дату регистрации.